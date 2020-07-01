لجنة حقوق الإنسان تستعرض انتهاكات عدوان حفتر

عقدت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الـ28 اليوم الأربعاء، بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس، برئاسة نائب رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضائها.

واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع السابق، ثم استعرضت جدول أعمالها الذي تناول عدداً من المواضيع، ومنها استعراض تقرير فريق الرصد عن الانتهاكات المسجلة أخيرا والتي كان آخرها تقرير حول الألغام المزروعة حول مدينة سرت، والتي سببت أضرارا لعدد من المدنيين.

واستعرضت اللجنة أيضاً، عددا من التقارير الحقوقية والصحفية الأجنبية والتي تناولت الانتهاكات التي طالت المدنيين في ليبيا، ومنها موضوع الألغام والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وقررت اللجنة حفظها في أرشيفها والنظر في إمكانية الاستفادة منها.

كما استعرضت اللجنة تقريرا مقدما من عضو اللجنة عن وزارة الداخلية حول الأيتام والأرامل الذين فقدوا ذويهم جراء الاعتداء على العاصمة طرابلس، وانتهت اللجنة إلى التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن لحصر الأسر المتضررة وإمكانية تقديم المساعدة لهم.