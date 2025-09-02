لجنة حكومية تزور بلدية «نسمة» للوقوف على الأوضاع المعيشية والخدمية

نفذت اللجنة القطاعية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م، والمكلفة ببحث الأوضاع المعيشية والاحتياجات الخدمية والإنسانية لمنطقة أبوالغرب ببلدية نسمة، زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، بهدف تقييم واقع الخدمات والاحتياجات العاجلة للسكان.

وترأس اللجنة مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، محمد بن نجي، وضمّت في عضويتها ممثلين عن قطاعات التعليم، الداخلية، المواصلات، الشؤون الاجتماعية، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحضور عميد بلدية نسمة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من ممثلي القطاعات المحلية.

وشملت الزيارة اجتماعًا موسعًا مع المجلس البلدي وأعيان المنطقة، تلاه جولة ميدانية للاطلاع على وضع المؤسسات التعليمية، مستشفى أبوالغرب القروي، خزانات المياه، المرافق الأمنية، الطرق، والمشاريع القائمة والمتوقفة التابعة للجهات الحكومية.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الزيارة تأتي في إطار رصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، تمهيدًا لوضع مقترحات وتوصيات عملية تسهم في معالجة المختنقات وتوفير الخدمات الأساسية، مشددًا على أن اللجنة سترفع تقريرها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يخدم أهالي المنطقة.