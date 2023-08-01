لجنة حل أزمة المهاجرين تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة مناقشة ملف المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية، اجتماعها الأول، الاثنين، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لدراسة الملف ومتابعة آخر مستجداته.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء ورئيس اللجنة الطاهر الباعور، ومندوبون عن حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، واللواء 19 حرس الحدود، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومديرَيْ إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان رئاسة الوزراء، وإدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

واستعرض اللقاء، نتائج الاجتماع الموسّع الذي عُقِد الخميس الماضي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لمعالجة مشكلة المهاجرين غير النظاميين على الحدود التونسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واقترحت اللجنة بعض الحلول التي يجب تنفيذها بدعم أجهزة حرس الحدود والأجهزة الأمنية المختلفة، وتشكيل وفد رفيع المستوى للتنسيق مع الجانب التونسي.

وناقشت اللجنة إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين داخل الأراضي التونسية بالتنسيق مع الجانب التونسي.

يُشار إلى أن اللجنة شُكِلت بقرار رئيس الوزراء رقم 315 لمتابعة تنفيذ الجهود المبذولة المهاجرين غير النظاميين، والتواصل مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بتونس.