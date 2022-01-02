لجنة خارطة الطريق تعقد اجتماعها الثاني لوضع برنامج عملها

عقدت لجنة خارطة الطريق بمجلس النوّاب اجتماعها الثاني، أمس السبت، بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سيتم التواصل معها.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في إيجاز صحفي، بأن اللجنة ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضح بليحق أن اللجنة ستلتقي في المرحلة الأولى مع (المجلس الأعلى للدولة – الهيئة الوطنية لصياغة الدستور- المجلس الرئاسي – الأحزاب السياسية) وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.