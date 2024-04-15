لجنة دراسة تأثير ضريبة الدولار تعقد اجتماعا في بنغازي

عقدت اللجنة المُكلفة من مجلس النوّاب بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب.

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر عضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة عيسى العريبي، وعضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعة مولود أبوالقاسم الأسود، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة مسعود سليمان، بالإضافة إلى مدير الإدارة المالية بالمؤسسة باسم المصري، ومدير إدارة الاستثمار هشام نجاح.

وأصدر مجلس النواب، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية – الاقتصاد – الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 2024 والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.

ونص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي لتغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.

وكلف رئيس مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كل المصارف بالبلاد.