لجنة دمج «قوات الثوار» تُتابع سير العملية التدريبية بالمعهد العالي للضباط

عُقِد اليوم الاثنين، بمقر المعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، اجتماعاً ضم عميد عبد الناصر الطيف رئيس لجنة ضم المقاتلين، وبحضور عميد محمد أبو حجر مدير كلية الضباط وعضو اللجنة، وعميد خليفة العزابي مدير المعهد العالي للضباط، وعدد من قادة المحاور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع متعلقة بسير العملية التدريبية المقامة داخل المعهد، وكذلك التشاور حول الدورات اللاحقة المزمع إقامتها لضم المقاتلين لمؤسسات الدولة.

هذا وأثنى المجتمعون على حسن سير الدورة التدريبية المقامة في المعهد العالي للضباط والجهود التي يبذلها المشرفين عليها.

وعقب الاجتماع أقيم استعراض للمتدربين بالمسير العسكري مصحوباً بفرقة موسيقى الشرطة.

وفي 25 يناير الماضي، انطلقت بالمعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، أعمال الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين لوزارة الداخلية بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك حينها، أن عدد من المقاتلين التحقوا بهذه الدورة التدريبية بعد استيفاء إجراءاتهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا لهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد التمام للمتدربين وإعطاءهم محاضرات عن نظم الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد.

انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١