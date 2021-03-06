لجنة دمج «قوات الثوار» تُتابع سير العمل بالمعهد العالي للضباط

عقد رئيس لجنة ضم المقاتليـن عميد عبد الناصر الطيف، اليوم السبت، اجتماعاً مع مديـر الـمعـهد العالـي للضباط بمنطقة العزيزة، وأعـضاء والمعلـمـين بالمـعـهد، بحـضـور أعـضاء لـجـنة ضـم الـمقـاتـلـيـن.

وتم خـلال الاجـتـماع الـذي عـُقِـد بمقر المعهد، مـنـاقـشـة سـيـر الـعمـل بالمعهد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ونـبـه رئـيس لـجـنة ضـم الـمقاتـلـين عـلـى بـعـض الـسلبـيـات الـتـي حـصـلـت، وطالب بالـتحـلـي بالضبط والربـط وتـنـفـيذ تـعلـيمـات الـوزيـر بـتطـبـيق الـقانـون.

هـذا وتـقـرر خـلال الاجـتمـاع عـودة المـتدربـيـن يـوم الـثـلاثـاء وذلك من أجـل الاسـتـمـرار في الـتدريـب والعديـد من الـنقـاط الـتي سـوف تُعرض عـلـى وزيـر الداخلية.

وفي 25 يناير الماضي، انطلقت بالمعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، أعمال الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين لوزارة الداخلية بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك، أن عدد من المقاتلين التحقوا بهذه الدورة التدريبية بعد استيفاء إجراءاتهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا لهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد التمام للمتدربين وإعطاءهم محاضرات عن نظم الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد.

انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١