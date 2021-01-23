لجنة دمج «قوات الثوار» تُناقش استعدادات البدء في أول دورة تدريبية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق بشأن ضم المقاتلين للمؤسسة الأمنية اجتماعا اليوم السبت، برئاسة رئيس اللجنة عميد عبدالناصر الطيف، وبحضور أعضاء اللجنة مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للدعم المركز عميد محمد فتح الله، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عميد فوزي غيث، ومدير المعهد العالي للضباط عميد خليفة العزابي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المعهد العالي للضباط، مناقشة الاستعدادات التي قامت بها اللجنة لاستقبال أول دورة تدريبية بالمعهد يوم غد الأحد، وذلك من أجل تأهيل المقاتلين لإدماجهم بالمؤسسة الأمنية وإنخراطهم في العمل الأمني.

وعقب الاجتماع قام الحاضرون بجولة داخل المعهد شملت ساحات التدريب وقاعات الدراسة والمنامة للوقوف تجهيزاته لاستقبال المتدربين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

لجنة ضم المقاتلين تناقش أخر الإستعدادات للبدء في أول دورة تدريبية عقدت اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الداخلية المفوض… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في السبت، ٢٣ يناير ٢٠٢١