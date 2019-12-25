لجنة رصد انتهاكات «حقوق الإنسان» تستعرض أعمال توثيق الانتهاكات

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الـ15 الأربعاء، بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة خالد أبو صلاح، وبحضور أعضاء اللجنة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللجنة استعرضت الأعمال التي قامت بها خلال المدة الماضية من خلال الملاحظات المُدرجة في تقاريرها المُعدة بالخصوص والتقارير المُقدمة من فريق الرصد.

كما ناقشت اللجنة سير أعمال توثيق الانتهاكات و تحديد المسؤولين عنها، بتكليفها أعضاء من اللجنة بمتابعة ما تم رصده من انتهاكات.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة قد شُكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019 وتضم في عضويتها مندوبين من عدة وزارات وجهات ذات العلاقة.