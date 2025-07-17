لجنة شؤون المعلمين تناقش ملفات وظيفية من 10 بلديات

عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعها التاسع عشر برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتربوية المُحالة من مراقبات التربية والتعليم بعدد من البلديات.

وشمل الاجتماع دراسة المحاضر الفرعية الواردة من بلديات: العامرية، جنزور، حي الأندلس، طرابلس المركز، سوق الخميس امسيحل، السائح، العزيزية، الجميل، القره بوللي، وأبوسليم.

وتناولت المحاضر جملة من الملفات المتعلقة بالتسويات الوظيفية، وإعادة التعيين بناءً على مؤهلات علمية جديدة، وطلبات العودة للعمل بعد الانقطاع، إلى جانب البتّ في العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تنظيم الوضع الوظيفي للمعلمين، وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم، بما يضمن استقرار العملية التعليمية.