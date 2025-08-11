لجنة شؤون الموظفين تبحث تسويات وتعيينات جديدة في قطاع التعليم

عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم اجتماعها العادي الثاني والعشرين، برئاسة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، علي التبروري.

وتم خلال الاجتماع استعراض محاضر اللجان الفرعية لشؤون الموظفين الواردة من مراقبات التربية والتعليم بمختلف المناطق، والتي شملت عددًا من الملفات المتعلقة بالوظيفة العامة.

ونظرت اللجنة في عدة إجراءات إدارية من بينها النقل، وتسوية الأوضاع الوظيفية، والتعيين على مؤهل جديد، والعودة للعمل بعد الانقطاع، بالإضافة إلى ضم مدد العمل السابقة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تنظيم المسار الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم وضمان سير الإجراءات الإدارية وفق الضوابط القانونية.