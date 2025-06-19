تسويات وترقيات في ملف المعلمين.. وتعليمات هامة للطلاب قبيل الامتحانات

عقدت لجنة شؤون المُعلّمين في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها السادس عشر برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتور مسعودة الأسود.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من المحاضر الفرعية الواردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات: إسبيعة، العامرية، طرابلس المركز، صرمان، العواتة، مصراتة، سوق الخميس، امسيحل، سبها، عين زارة، الماية، الخمس، رقدالين، هراوة، نسمة، المليطانية.

كما ركز الاجتماع على الإجراءات المتعلقة بالتسويات الوظيفية للمُعلّمين، والترقيات بمختلف درجاتها، وإعادة التعيين على مؤهل جديد، والعدول عن التقاعد الاختياري، والاستقالة.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للامتحانات تعليمات هامة للطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025م، بهدف تنظيم سير الامتحانات وضمان انضباطها.

وشدد المركز على ضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، لا يقل عن ربع ساعة، لتوفير الوقت الكافي للاستعداد والإجراءات التنظيمية.

كما أعلن المركز عن منع دخول الطلاب إلى قاعة الامتحان بعد مضي عشر دقائق من بداية الوقت المحدد للامتحان، حرصًا على عدم تعطيل سير الامتحانات وعدم التأثير على باقي الطلاب.