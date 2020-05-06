لجنة كورونا بمصراتة تُحمَّل وزارة الخارجية مسؤولية تفشي وباء الفيروس

أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمكافحة كورونا مصراتة، بوصول 9 مواطنين عبر مطار المدينة دون الخضوع لإجراءات الكشف المتعلقة بكورونا.

وفي خطاب موجه لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أنذر رئيس اللجنة الحسين سالم الجمل من حدوث تفشي وباء كورونا بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وحذر الخطاب من أن اللجنة ستضطر إلى وقف استقبال الرحلات إن تكرر هذا الأمر حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وقالت اللجنة العليا بمصراتة إن فريقها للرصد والتقصي والاستجابة السريعة تعامل مع الحالات التسع بأخذ مسحة لإجراءات الاختبار والتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وأوضحت اللجنة أنه جرى تسليم الموطنين لذويهم للعودة إلى بلديتهم مع التحفظ على جواز سفرهم، منوهة إلى أن ذلك يعد مخالفا للإجراءات المتبعة والمتفق عليها بخصوص العالقين.

وأكدت لجنة أزمة كورونا بمصراتة أن هذه الحادثة استهتار بصحة المواطنين وسلامتهم، محملة شركات الطيران والقنصلية الليبية بتركيا المسؤولية إزاء حدوث أي تفشي للفيروس.

وبدأت أمس الثلاثاء رحلات عودة العالقين إلى مطار مصراتة الدولي على أن تستمر 5 أيام تليها رحلات العالقين بتونس ثم مصر وبقية البلدان.

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