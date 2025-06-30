لجنة لائحة التعليم الأجنبي تُكثف جهودها لضبط الجودة والمعايير

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي اجتماعها السادس عشر، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع التعليم الأجنبي في ليبيا.

وتناول الاجتماع مناقشة التجهيزات النهائية للمسودة الأخيرة من اللائحة المرتقبة، والتي تهدف إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة لعمل مدارس التعليم الأجنبي داخل البلاد، بما يضمن توافقها مع الإطار العام للتعليم الوطني، ويحافظ على جودة المخرجات التعليمية.

يُذكر أن اللائحة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث التشريعات التعليمية وضمان التوازن بين الخصوصية الثقافية والتعليمية في ليبيا ومتطلبات التعليم العالمي.