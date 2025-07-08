لجنة ليبية تبدأ إعداد ردود احترافية على تقارير العمل الدولية

عقدت اللجنة الفنية في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المكلفة بإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء في منظمتي العمل العربية والدولية صباح اليوم اجتماعها الأول، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل، مفتاح القاضي، وذلك عقب إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (199) لسنة 2025.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة العمل والتأهيل بتعزيز التعاون المؤسسي مع المنظمات الإقليمية والدولية، والوفاء بالتزامات ليبيا الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالرد المهني على الملاحظات الواردة من لجان الخبراء في المنظمتين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إضافة إلى توزيع المهام بين الأعضاء لضمان إعداد ردود تعكس واقع سوق العمل الليبي وتبرز جهود الدولة في تحديث التشريعات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

وأكد القاضي في كلمته على أهمية عمل اللجنة في تقديم صورة واقعية عن الأوضاع في ليبيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية لإبراز التقدم المحرز في تنظيم سوق العمل وتطوير الإطار القانوني وفق المعايير الدولية المعتمدة.