لجنة متابعة أوضاع ترهونة تعقد اجتماعها الأول

عُقد مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021م، القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة، برئاسة وزير الداخلية عميد خالد التجاني مازنن وعضوية كل من وزيرة العدل ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الحكم المحلي، ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودينن ورئيس جهاز المباحث الجنائية.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة، كما تمت مناقشة السُبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.
وتم التأكيد على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.
وفي ختام الاجتماع، خلُصَ المجتمعون بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
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