لجنة متابعة أوضاع ترهونة تعقد اجتماعها الأول

عُقد مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021م، القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة، برئاسة وزير الداخلية عميد خالد التجاني مازنن وعضوية كل من وزيرة العدل ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الحكم المحلي، ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودينن ورئيس جهاز المباحث الجنائية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة، كما تمت مناقشة السُبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.

وتم التأكيد على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.

وفي ختام الاجتماع، خلُصَ المجتمعون بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.