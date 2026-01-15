ليبيا واليونان تتفقان على حماية «الأرصدة الليبية المجمدة»

عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي اجتماعًا رسميًا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني ألكسندريا بابادوبولو، بمقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة أثينا، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري وعضوية عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، والسفير مراد حميمه، وبحضور عدد من أعضاء مكتب نائبة الوزير.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا واليونان، وبحث ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، الذي يُعد من أبرز الملفات السيادية التي يوليها البرلمان الليبي أهمية كبيرة لاسترجاعها وحمايتها وفقًا للقوانين الدولية.

وأكدت اللجنة الليبية خلال اللقاء على الأهمية التاريخية والثقافية للعلاقات بين البلدين، وضرورة الحوار والتنسيق المؤسسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما شددت على أن الأرصدة الليبية المجمدة تمثل أموالًا سيادية مملوكة للشعب الليبي، والتي جُمّدت في السابق بناءً على قرارات دولية لحمايتها.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى المذكرة التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025، والتي طالبت بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، تعزيزًا للشفافية وحماية لهذه الأموال.

من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني دعم بلادها للمبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة، مشددة على حق ليبيا في متابعة هذه الأموال والاطلاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية، ومطالبة جميع الدول المعنية بالالتزام بتنفيذ القرار 2769 لعام 2025.

كما تناول الاجتماع دعم حرس السواحل الليبي، حيث أكدت اليونان استعدادها لتقديم الدعم الكامل لتمكين الحرس من أداء مهامه بفعالية، في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجالات متعددة.

كما عقدت اللجنة الليبية لقاءً منفصلًا مع مسؤولي وزارة الخارجية اليونانية، شمل: ماريا ثيوفيلي رئيسة مكتب متابعة عضوية اليونان في مجلس الأمن، وفويفوس جورجاكاكيس مدير إدارة الشرق الأوسط، وأرتيميس باباثاناسيو رئيسة القسم القانوني، وألكساندروس ستافروبولوس خبير قانوني.

وأكد الجانب اليوناني خلال هذا الاجتماع دعمهم الكامل للمبادرات الليبية المتعلقة بالأرصدة المجمدة وتفعيل القرار 2769 لعام 2025، معتبرين أن هذه الأموال تمثل حقًا أصيلًا للأجيال الليبية القادمة، وأن الالتزام بحمايتها واجب دولي مشترك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الليبية المستمرة لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي مع الدول المعنية لحماية الأموال السيادية الليبية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرات الليبية بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.