لجنة متابعة السجناء تقف على أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر

أنهت اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية بمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر زيارتها إلى الجزائر والتي تابعت من خلالها مع السفارة الليبية أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم.

وناقشت اللجنة عديد القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في الجزائر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم.

وقامت اللجنة بزيارة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر ووقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم، ووفرت لهم احتياجاتهم.