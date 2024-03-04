لجنة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية تستعرض أهم المقترحات

عقدت اللجنة المركزية المشكلة لمتابعة انتشار مرض الحمى القلاعية برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، اجتماعها الثاني اليوم الأحد، لمناقشة الوضع الحالي لمرض الحمى القلاعية من خلال التقارير الواردة للمركز الوطني للصحة الحيوانية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس المقترحات المقدمة للمركز بشأن الحد من انتشار المرض، والمستلزمات المطلوبة لمكافحته، ودور الإعلام في إرشاد المربيين بالإجراءات الواجب إتخاذها عند ظهور المرض.

وحضر الاجتماع الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومندوب عن الإدارة العامة للإصحاح البيئي، ومدير مكتب الشؤون القانونية بوزارة الزراعة.