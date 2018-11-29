لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته تدعو باقي القطاعات الخدمية لاستكمال أعمالهم في تاورغاء

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة المُشكلة من المجلس الرئاسي اجتماعها الخامس عشر بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

ورحبت اللجنة بالخطوات التنفيذية التي تقوم بها وزارة الصحة في معالجة ملف المتضررين، حسب الاتفاق والتسريع في الإجراءات التنفيذية لهم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجهها لتهيئة وتفعيل الخدمات القطاعية بمنطقة تاورغاء.

كما دعت اللجنة باقي القطاعات الخدمية المكلفة باستكمال أعمالها لتقديم خدماتهم بتاورغاء، والمنظمات الدولية الإنسانية للإيفاء بالإتزامات اتجاه تقديم الدعم لـأهالي تاورغاء.