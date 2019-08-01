لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراته تتطرق لبند البحث عن المفقودين

التقت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراته المشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة وزيرالدولة لشؤون المهجرين و النازحين يوسف جلالة وبحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر عضو اللجنة.

حيث ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تطورات تهيئة الخدمات القطاعية بتاورغاء، وتفعيل أنشطة شركة الخدمات العامة، والتي من بينها إيجاد بدائل لنقل مخلفات ودعم الجهود الحالية لإزالة المعوقات.

كما رحبت اللجنة، بزيادة العودة الطوعية لأهالي تاورغاء وتطرقت اللجنة إلى بند البحث عن المفقودين، بالإضافة إلى صرف باقي قيمة جبر الضرر حسب الاتفاق المبرم.

هذا وأكدت اللجنة، أنها ستضع المجلس الرئاسي في صورة التطورات الميدانية في هذا الملف.