لجنة متابعة قطاع الصحة تُتابع إجراءات إمداد علاج مرضى الأورام

عقدت اللجنة المركزية العليا الأمنية لمتابعة قطاع الصحة، اجتماعا بمقر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح.

وتم خلال الاجتماع متابعة إجراءات إمداد مراكز وأقسام ووحدات علاج مرضى الأورام في ليبيا بالأدوية الموردة عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول شحنات من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى الأورام تنفيذًا للعطاء العام والعطاء المحلي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي ، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومسؤولي مراكز علاج الأورام، ومديري إدارات الصيدلة بمراكز علاج الأورام في ليبيا.