لجنة متابعة لقاء طرابلس الدولي تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء طرابلس الدولي حول الهجرة الذي عُقِد الشهر الماضي، اجتماعها التالي برئاسة د. رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

واستعرضت اللجنة الخطط والمقترحات التي تلقتها من مؤسسات معنية بالهجرة غير النظامية في عدد من دول عبور لإقامة لقاءات هناك، ومتابعة نشاطها على ضوء مخرجات لقاء طرابلس الدولي والإعداد للقاء العاصمة الإيطالية روما لما له من أهمية باعتبار إيطاليا واحدة من دول العبور والمقصد وهي من الوجهات المفضلة لدى المهربين وتجار البشر حيث يفقد سنويا على شواطئها أعداد لم تحص من المهاجرين غير النظاميين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرق الاجتماع أيضاً، إلى اللقاء المرتقب الذي يعقب لقاء روما، بحسب ما أفادت مصادر لشبكة “عين ليبيا”.

