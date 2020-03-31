لجنة مجابهة كورونا تبحث آلية حظر دخول البضائع غير الغذائية والطبية

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، عقب تسجيل 8 حالات مؤكدة وفقا لإحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأفاد المكتب الإعلامي للجنلة، بأنه من بين هذه الإجراءات التي ناقشتها اللجنة، وضع ضوابط وآلية لحظر دخول البضائع إلى البلاد عدا البضائع الطبية والمواد الغذائية، وفقا لآلية تضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناقشت اللجنة أماكن الحجر الصحي وفقا لمقترح مقدم من قِبل صندوق التضامن الاجتماعي، وفقا لتوصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.