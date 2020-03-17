لجنة مجابهة «كورونا» تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المُشكلة لاتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني أحميدة بن عمر، وبحضور أعضاء اللجنة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، ووكلاء وزارات (العدل- المواصلات- الخارجية- الحكم المحلي- ووزارة الاقتصاد والصناعة) ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، ورئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن إدارة الطوارئ بوزارة الصحة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوقاية من هذا الوباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.

وخلُص الاجتماع إلى استمرار اجتماعات اللجنة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الجارية.

وتم أيضاً تشكيل لجان فرعية، أُوكِلت إليها مهام فنية هدفها التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع وشرائحه.