لجنة مجابهة كورونا تُدين إغلاق إمدادات المياه على المنطقة الغربية

هذا العمل جريمة ضد الإنسانية ومساهمة بشكل أو بآخر في نشر المرض. [إنترنت]

أدانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واستنكرت بأشد العبارات إغلاق إمدادات المياه على المنطقة الغربية.

وفي بيان لها الجمعة، اعتبرت اللجنة هذا العمل جريمة ضد الإنسانية ومساهمة بشكل أو بآخر في نشر مرض كورونا من خلال حرمان المواطنين من اتباع طرق النظافة الشخصية.

وجاء في البيان: “في الوقت الذي تعيشيه ليبيا من ظروف استثنائية في مجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تحركات وإجراءات السلطات المحلية في رصد ومتابعة حالات الاشتباه في البلاد، ومطالبة المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي وضرورة المحافظة على طرق الوقاية الشخصية من المداومة على عمليات التنظيف والتطهير باستخدام المياه والمعقمات تجنبا لانتشار المرض والحد من خطورته”.

وأضاف البيان: “قام عدد من الخارجين على القانون بقفل إمدادات المياه على المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس التي يقطنها أكثر من 2 مليون نسمة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وانتهاك لإجراءات الدولة الوقائية من خلال الوقوف أمام المواطنين في تطبيق إجراءات النظافة الشخصية كأحد طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد”.

وطالبت اللجنة العليا لمجابهة جائحة فبروس كورونا المستجد أعيان ومشائخ المنطقة بالتدخل العاجل والتواصل مع من قام بإقفال إمدادات المياه على المنطقة الغربية وإجبارهم فورا على إعادة ضخ المياه إلى مدن المنطقة الغربية احتراما لقوانين حقوق الإنسان خاصة في الوقت التي تعاني منه البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



اقترح تصحيحاً