لجنة مجابهة كورونا تُناقش الوضع الوبائي في البلاد

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، اجتماعها الـ59 بمقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن عمير، والدكتور خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والعميد خالد مازن رئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الوبائي الحالي لجائحة كورونا، حيث قدم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا تقريرا عن الوضع الوبائي بشكل عام وكذلك المشاكل المتعلقة بمراكز العزل وإمكانية وضع حلول لرفع قدرتها وجهوزيتها.

كما تمت مناقشة مشكلة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتشغيل مراكز العزل والفلترة ودفع مكافآت الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين في جائحة كورونا بما في ذلك فرق الرصد والتقصي وضرورة وضع الحلول السريعة لها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمركز مكافحة الأمراض.