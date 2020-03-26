لجنة مجابهة كورونا تُناقش عدداً من الملفات

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، اجتماعها السابع اليوم الخميس، لمناقشة عدة ملفات.

وأوضحت الصفحة الرسمية للجنة على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش ملفات عدة ضمن إستراتيجية اللجنة لمجابهة المرض في البلاد.

وتناولت الملفات دراسة تمديد منع التجوال، وزيادة عدد أماكن للعزل والحجر الصحي، فضلا عن مناقشة ملف توزيع المرتبات على المصارف وآلية تنظيمها للحد من الازدحام.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، خلو جميع العينات الـ26 المأخوذة من أقارب الحالة المصابة من فيروس كورونا المستجد،

وأكد المركز في بيان، أن جميع نتائج المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية بعد أخذ العينات وفحصها.

هذا وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق الأربعاء، بأنه عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تواصلت فرق الرصد والتقصي في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.