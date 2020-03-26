لجنة مجابهة كورونا تُناقش عدداً من الملفات

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، اجتماعها السابع اليوم الخميس، لمناقشة عدة ملفات.
وأوضحت الصفحة الرسمية للجنة على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش ملفات عدة ضمن إستراتيجية اللجنة لمجابهة المرض في البلاد.
وتناولت الملفات دراسة تمديد منع التجوال، وزيادة عدد أماكن للعزل والحجر الصحي، فضلا عن مناقشة ملف توزيع المرتبات على المصارف وآلية تنظيمها للحد من الازدحام.
وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، خلو جميع العينات الـ26 المأخوذة من أقارب الحالة المصابة من فيروس كورونا المستجد،
وأكد المركز في بيان، أن جميع نتائج المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية بعد أخذ العينات وفحصها.
هذا وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق الأربعاء، بأنه عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تواصلت فرق الرصد والتقصي في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.
وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز، أن فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قامت بزيارة محل سكن الحالة وأقاربه وأخذ عينات مختبرية لتحليلها.
ووصلت عدد العينات التي تم أخذها 26 عينة مختبرية.
وأوضح مسؤول فريق الاستجابة السريعة، أنه وبحسب تاريخ الاختلاط فإن العائلة بالكامل قد دخلت في حالة الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا عدم معاناة أحد أفراد العائلة بأعراض تنفسية.
واتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض إجراءاته بحجر كل المخالطين من الدرجة الأولى في منازلهم تحت مراقبة مشددة من المركز، ضمن الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وفيما يتعلق بالحالة المصابة، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة مستقرة، وتقدم له الخدمة الصحية بمستشفى طرابلس المركزي.
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