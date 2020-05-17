لجنة مجابهة كورونا تُوصي بتمديد حظر التجول 10 أيام إضافية

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة اليوم السبت، بشأن المرحلة القادمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وناقشت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا مع اللجنة العلمية الاستشارية الوضع الوبائي الليبي خاصة بعد تسجيل حالة جديدة مصابة بالفيروس مساء السبت.

وخلال الاجتماع أوصت اللجنة العليا بتمديد فترة حظر التجول 10 ايام إضافية من ضمن الاجراءات الاحترازية لتقليل خطر انتشار الفيروس.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم السبت عدد (56) عينة.

وعقب الفحص كانت النتائج على النحو الآتي:

عدد (55) عينة سالبة.

عدد (1) عينة موجبة “حالة جديدة”.

هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 65 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 28 مصاباً للشفاء.