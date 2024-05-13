لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والنفط لمراجعة آلية توريد المحروقات وزيادة الشفافية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ملاحظات الديوان في تقريره السنوي لعام 2023 عن المؤسسة، وعرض معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات.

وتناول الاجتماع ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح عن كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مع ووزارة المالية، لمراجعة آلية توريد المحروقات، واقتراح البدائل الممكنة لزيادة الإفصاح.

وبين شكشك انه اتفق مع بن قدراة، على منح المؤسسة فرصة لدراسة الملاحظات وترتيب اجتماع لاحق يشمل الإدارات المختصة لمناقشتها.

وشدد رئيس ديوان المحاسبة على فصل المشروعات التي تستهدف إنتاج النفط عن المشروعات الأخرى، وفتح حسابات خاصة بها في مصرف ليبيا المركزي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بالإدارة العامة للديوان، معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات. وركّز الاجتماع على ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح حول كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.

وأكد رئيس الديوان ضرورة تكثيف الجهود وتسخير الموارد، للرفع من قدرة المؤسسة في زيادة معدلات الإنتاج، باعتبار النفط الضامن الوحيد للاستدامة المالية، لا سيما في ظل التوسع في الإنفاق.

من جانبه أبدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استعداده للتعاون التام مع الديوان، مرحبا باللجان المكلفة للفحص والمراجعة، ومؤكدا التزام المؤسسة بملاحظات الديوان والحرص على تنفيذ توصياته.

حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبّوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب.