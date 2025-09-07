لجنة مشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.. مناقشة تعزيز الشراكة بمجال «الأمن الحدودي»

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين الجانب الليبي وبعثة المساعدة الحدودية في ليبيا (EUBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، برئاسة أبو بكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، والسيد يان فيشيتال، رئيس بعثة اليوبام لدى ليبيا.

وركز الاجتماع على استعراض نشاطات وبرامج البعثة خلال الفترة الماضية، ومناقشة مستقبل عملها، بالإضافة إلى المقترحات المطروحة لتعزيز الشراكة الليبية الأوروبية في مجال التعاون الحدودي.

هذا وتهدف بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا (EUBAM) إلى دعم ليبيا في تطوير قدراتها على إدارة الحدود بشكل فعّال، بما يشمل مراقبة المعابر، مكافحة التهريب، والتنسيق مع الدول المجاورة.

وتعكس هذه الاجتماعات استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية تسهم في الحد من المخاطر العابرة للحدود مثل الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

كما توفر اللجنة منصة للحوار المباشر بين الجانبين لتقييم نتائج البرامج السابقة ووضع خطط مستقبلية تعزز القدرات الليبية وتنسق الجهود الأوروبية بشكل أفضل.

وتأتي هذه المبادرة في سياق أوسع يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز نفوذه الدبلوماسي والأمني في شمال أفريقيا، بينما تسعى ليبيا للاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث آلياتها الإدارية والرقابية على الحدود بما يخدم الاستقرار الوطني والتنمية الاقتصادية.