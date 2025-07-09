لجنة مشروع الترخيص المهني للمعلمين تعقد اجتماعها العاشر

عقدت لجنة مشروع الترخيص المهني للمعلمين، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها العاشر برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع معايير الأداء وفق رتب المعلمين، بالإضافة إلى مناقشة إعداد المعايير في مجالات أخرى مرتبطة بنظام الترخيص المهني، وذلك في إطار مساعي اللجنة لوضع إطار شامل لتقويم أداء المعلمين وتصنيفهم ضمن مسارات مهنية واضحة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير الأداء المهني للمعلمين، بما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر التربوية في ليبيا.