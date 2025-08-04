لجنة معالجة أزمة الوقود تبحث سبل تنظيم الإمدادات لكبار المستهلكين وتفادي الاختناقات

عُقد اجتماع موسع للجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، برئاسة معاون رئيس اللجنة، اللواء علي النويصري، بحضور المدير العام للشركة العامة للكهرباء، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بحث الاجتماع الإشكاليات المرتبطة بتوزيع وقود الديزل، وناقش آليات تنظيم الإمدادات الموجهة إلى كبار المستهلكين، بما يضمن استمرارية عمل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء، والحد من أي اختناقات قد تؤثر على سير الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتحقيق استقرار في منظومة الوقود على مستوى البلاد.