بنغازي تحتضن اجتماعاً لمراجعة الاستراتيجيات الوطنية لـ«مكافحة الهجرة»

عقدت اللجنة المشكلة بقرار مستشار الأمن القومي اجتماعها الثاني صباح اليوم بديوان رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي، لمناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة اللواء صلاح محمود الخفيفي، حيث اطّلع خلال الجلسة على مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وتمت مناقشتها بشكل معمق وشامل، مع التوقف عند عدد من الجوانب الفنية والمهام المكلفة بها اللجنة.

وشهد الاجتماع طرح رؤى عملية وحلول واقعية تتماشى مع مخرجات القرار الصادر عن المستشار، بهدف إعداد دراسة متكاملة تُرفع إلى مجلس الأمن القومي لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل المؤسسي المنظم والحرص على الارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم توصيات نوعية تعزز جهود الدولة في معالجة الملفات المتعلقة بالأمن الوطني.