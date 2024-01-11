لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الأول لعام 2024

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعها الأول للعام 2024، أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال.

وبحثت اللجنة التي تضم مندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي FATF، والتجهيز للقيام بعملية التقييم الذاتي الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بنظام المكافحة، وتوحيد جهودها للحفاظ على سلامة النظام المالي والأمن القومي للدولة والامتثال للمتطلبات الدولية.