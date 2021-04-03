لجنة مكافحة كورونا: أول شحنة من اللقاح ستصل إلى ليبيا يوم الاثنين

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا هشام بن مسعود على أن أول شحنة من لقاح كورونا ستصل إلى ليبيا بعد غد الإثنين.

وقال بن مسعود في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم السبت، إن الشحنة ستصل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وستحط في مطار معيتيقة بعد غد الإثنين، وسيتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض مهمة توزيع اللقاح.

وبين بن مسعود أنه حدث تأخير في شحنة اللقاح من الميناء وعليه سوف تصل الشحنة على متن طائرة الخطوط الليبية إلى مطار معيتيقة يوم 5 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو من سيتولى مهمة توزيع الجُرعات.

وأشار إلى أن نسبة الإقبال على التّسجيلِ في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح ما زالت منخفضة، حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة التطعيمات 400 ألف مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف تطعيم 3 ملايين مواطن.

هذا وأكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر من حيث الوفيات أو الإصابات مقارنة بالأسابيع الثلاث الماضية.