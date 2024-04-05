لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتفقد ملعب طرابلس

تفقدت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، ملعب طرابلس الدولي، تمهيدًا لاستضافته المشاركات الدولية.

وبحسب ما نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم في صفحته على الفيسبوك، شارك في الزيارة التفقدية المغربي مصطفي السلاوي، ومسؤول أمن الملاعب بالكاف السنغالي سيني أباباكار.

واطلع الوفد على إجراءات الأمن والسلامة بالملعب، تمهيدًا لاعتماده لخوض المباريات الرسمية للمنتخب الوطني والفرق الليبية في المشاركات الدولية.

ورافق اللجنة في الزيارة عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم هاشم الشيبو، ومراقب الأمن والسلامة بالكاف المهندس محمد قريمدة، ومفتش ملاعب كرة القدم وعدد من مسؤولي ومهندسي شركة المنشآت الرياضية.

والتقي الوفد، عقب هذه الزيارة، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، الذي أبدى تعاونه التام مع وفد الكاف، من أجل اعتماد الملعب لإقامة المباريات الدولية.

يذكر أنه في الثامن من مارس الفائت، أعيد افتتاح ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم بعد سنوات من الإغلاق والتجديد.