«لجنة نوبل» تجري تحقيقاً وإسرائيل على الخط.. كورينا تهدي جائزة السلام لـ«ترامب»!

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرار اللجنة النرويجية بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو.

وفي حديث للصحفيين من البيت الأبيض، قال ترامب مازحاً: “اتصلت بي وقالت إنها قبلت الجائزة تكريماً لي، لأنني أستحقها حقاً، هذا تصرف طيب منها… لكنني لم أطلب منها أن تسلمني الجائزة”، ما أثار ضحك الحاضرين.

وأضاف ترامب: “لقد ساعدتها، الوضع في فنزويلا كارثي، وشعبها بحاجة ماسة للمساعدة”، في إشارة لدعمه السابق للمعارضة ضد نظام نيكولاس مادورو.

وكانت أعلنت ماريا كورينا ماتشادو، المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن إهدائها الجائزة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وماتشادو، التي حصلت على الجائزة “لترويجها حقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية”، أكدت في بيانها أنها تهدي الجائزة “إلى الشعب المعذب في فنزويلا” وإلى ترامب، الذي اعتبرته أحد حلفاء قضيته الرئيسية.

وفي منشور على منصة “X”، كتبت ماتشادو: “هذا التكريم لنضال جميع الفنزويليين يعزز مهمتنا: لغزو الحرية”.

وأضافت: “نحن على عتبة النصر، واليوم أكثر من أي وقت مضى نعول على الرئيس ترامب، وشعب الولايات المتحدة، وشعوب أمريكا اللاتينية، والدول الديمقراطية في العالم كحلفائنا الرئيسيين لتحقيق الحرية والديمقراطية، أهدي هذه الجائزة إلى الشعب المعذب في فنزويلا وإلى الرئيس ترامب لدعمه الحاسم لقضيتنا!”

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب كان أبدى دعمه لماتشادو في يناير الماضي، حيث أثنى على تعبيرها “السلمي” عن أصوات وإرادة الشعب الفنزويلي من خلال المظاهرات الضخمة ضد النظام الحاكم.

لجنة نوبل تفتح تحقيقًا في تسريب محتمل حول فوز ماريا كورينا بجائزة نوبل للسلام 2025

أعلنت لجنة “نوبل” النرويجية عن فتح تحقيق رسمي في احتمال تسريب معلومات بشأن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، بعد ملاحظة زيادة غير عادية في رهانات المراهنات على زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، قبل الإعلان الرسمي عن فوزها.

ووفقًا لصحيفة “فينانسافيسن” النرويجية، قفزت احتمالات فوز ماتشادو على منصة المراهنات الأمريكية “بولي ماركت” من 3.6% إلى أكثر من 70% في غضون ساعات فقط، مما أتاح للمراهنين فرصة لتحقيق أرباح كبيرة تجاوزت 90 ألف دولار.

وفي تصريح للصحيفة، قال أمين عام لجنة نوبل، كريستيان بيرغ هاربفيكن، إن اللجنة “تدرس احتمال حدوث تسريب رقمي أو تسريب من جانب أفراد”، مضيفًا أن اللجنة ستواصل التحقيق لمعرفة مصدر هذه المعلومات المحتملة.

وأكد هاربفيكن أن لجنة نوبل “تحافظ على أعلى درجات السرية حتى موعد الإعلان الرسمي”، مشيرًا إلى أن فوز ماتشادو بالجائزة جاء “تقديرًا لجهودها في دعم الديمقراطية في فنزويلا”.

علاقة مفاجئة بين فائزة نوبل للسلام وإسرائيل.. ونتنياهو يرد على اختيارها

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن علاقة وثيقة بين زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وحزب الليكود الإسرائيلي، ماتشادو وقعت عام 2020 اتفاقية تعاون مع حزب الليكود لتعزيز العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل، ودعمت نقل سفارة فنزويلا إلى القدس.

في المقابل، عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يُمنح الجائزة، معتبرًا أن ترامب هو من “يجلب السلام بالقوة”.

من جهتها، أشادت ماتشادو بدعم ترامب لقضيتها وهدت الجائزة لشعب فنزويلا والدول الديمقراطية التي تدعم حريتها.

لوكاشينكو يصف عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام بـ”الحماقة الكبرى”

وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قرار عدم منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام بأنه “حماقة كبرى”.

وأكد لوكاشينكو في تصريحات إعلامية أن ترامب كان يستحق الجائزة لأسباب كثيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة أصبحت تمنحها لأشخاص لا يستحقونها، ما يسيء لعملية السلام نفسها.

وأضاف لوكاشينكو أن ترامب صنع الكثير من أجل السلام، وأنه لا يفهم سبب قرار اللجنة، معربًا عن اعتقاده أن ترامب قد يشعر بالحزن بسبب ذلك.

وكان برر يورغن واتني فرايدنيس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام، عدم منح الجائزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتمد على معايير صارمة ترتكز على إرادة ألفريد نوبل، وليس على الحملات الإعلامية أو الضغوط السياسية.

وأوضح أن الموعد النهائي لترشيحات الجائزة لعام 2025 كان قبل إنجازات ترامب الأخيرة، ما يعني أن جهوده ستُدرس لجائزة العام المقبل فقط، ورغم الترشيحات والدعم الذي حظي به ترامب من عدة دول وقادة، قررت اللجنة منح الجائزة هذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.