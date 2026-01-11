لجنة نوبل تحسم الجدل: مستحيل نقل جائزة «السلام» إلى ترامب

أعلن معهد نوبل في النرويج أن جائزة نوبل للسلام لا يمكن نقلها أو مشاركتها أو إلغاؤها، وذلك بعد تصريحات زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي ألمحت إلى إمكانية منح جائزتها لعام 2025 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المعهد في بيان رسمي أن قرار منح الجائزة نهائي وغير قابل للطعن وفق اللوائح التنظيمية، مشددًا على أن لجان النوبل لا تعلق على تصرفات أو تصريحات الفائزين بعد تسلمهم الجائزة.

وجاء ذلك بعد مقابلة لماتشادو مع قناة فوكس نيوز، قالت فيها إن تقديم الجائزة لترامب سيكون تعبيرًا عن امتنان الشعب الفنزويلي للدور الأميركي في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتقلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأوضحت ماتشادو أن عرضها للجائزة على ترامب لم يتم بعد، وأن الفكرة لا تزال في إطار التصريحات السياسية.

ومن جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق وأبدى اهتمامه بالحصول على جائزة نوبل للسلام، بأنه سيكون “مشرفًا” له قبول الجائزة إذا ما عرضتها عليه ماتشادو، وذلك خلال اجتماع مرتقب بينهما في واشنطن الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التصريحات وسط جدل سياسي متزايد حول جائزة نوبل للسلام، إذ أصبح استخدامها في سياقات دبلوماسية وسياسية يتجاوز الإطار التقليدي الذي وُضعت من أجله، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه احترام معايير الجائزة العالمية.

وجائزة نوبل للسلام أُنشئت عام 1901 لتكريم الأفراد أو المنظمات التي تساهم في تعزيز السلام وحل النزاعات، وتُمنح وفق إجراءات صارمة تمنع تغيير القرار بعد الإعلان عنه.