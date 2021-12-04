لجنة 5+5 تبحث في أنقرة خطة انسحاب المرتزقة

التقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في العاصمة التركية أنقرة، أمس الجمعة، مع مسؤولين في وزارة الدفاع التركية، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، بأنه جرى خلال اللقاء، تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

ووفقاً للبيان، فإن المشاركين تناولوا أيضا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، بالإضافة إلى “التأكيد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية العميقة بين ليبيا وتركيا، وأهمية استمرار المساهمات والجهود نحو السلام والرفاهية والاستقرار في ليبيا، مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر، اللواء خالد المحجوب، يوم الخميس، إن اللجنة العسكرية 5+5، توجهت إلى تركيا وبعدها تتوجه إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “توجهت اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا”. وتابع: “ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية”. ونوه المحجوب بأنه “خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني”.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.