لجنة 5+5 تبحث في تونس انسحاب المقاتلين الأجانب ونزع السلاح

أفاد موقع “أفريكا أنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ستعقد اجتماعا يومي 7 و8 يونيو في تونس العاصمة، تحت رعاية الأمم المتحدة وفرنسا، لمعالجة قضيتين رئيسيتين.

وأوضح الموقع الفرنسي أن القضية الأولى هي نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المجموعات المسلحة في ليبيا، والتي تعتبر مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي حيث يتم الدفع لها بسخاء مقابل ولاءاتها، ولكنهم تعتمد أيضًا على عائدات الاتجار والابتزاز، بحسب الموقع.

أما القضية الثانية، فتتمثل في انسحاب المقاتلين الأجانب المتمركزين في ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن خليفة حفتر لا يزال يتلقى الدعم من مجموعة “فاغنر” الروسية، رغم مغادرة حوالي 300 مرتزق سوري يقاتلون إلى جانبه وعودة بعض المرتزقة السودانيين والتشاديين إلى ديارهم.