لجنة 5+5 تبحث في جنيف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

كشف عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء الفيتوري غريبيل، أن اللجنة ستجتمع في جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الجاري، للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار غريبيل إلى أن البعثة الأممية ستكون حاضرة في جنيف، ومن المتوقع حضور أطراف دولية، منبها إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع.

وذكر اللواء غريبيل أن خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها إبعاد المرتزقة، والثانية سيتم خلالها إبعاد القوات الأجنبية.

وأضاف: “لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة، ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات بإذن الله، فنحن نريد انتخابات بلا مرتزقة”.