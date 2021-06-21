لجنة 5+5 تتفقد الطريق الساحلي غرب مدينة سرت

قام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ظهر اليوم، رفقة وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بزيارة تفقدية للطريق الساحلي غرب مدينة سرت، والتي شملت البوابات والنقاط المتفق بشأنها خلال الاجتماعات السابقة للجنة.

وأطلع أعضاء اللجنة العسكرية رفقة وفد البعثة الأممية، على الإجراءات والترتيبات المتخدة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلقة منذ قرابة عام ونصف.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الفريق إمراجع العمامي رئيس وفد المنطقة الشرقية باللجنة قوله، عقب الزيارة الميدانية للطريق الساحلي المغلق غرب سرت 50 كيلو متر، إن اللجنة بكامل أعضائها قد توقفت ببوابة الخمسين غرب سرت للاطلاع والوقوف على حال الطريق والاطمئنان على إزالة الألغام ومخلفات الحرب وإزالة السواتر الرملية وتجهيز البوابات.

وأضاف الفريق العمامي، أن كل هذة الاجراءات لازالت تحتاج بعض الوقت وأن كافة اللجان تقوم بعملها كلا حسب اختصاصه.

من جانبه قال الناطق باسم غرفة عمليات حماية وتأمين سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 من الطرفين زاروا صباح اليوم السواتر التي أُزيلت أمس.

وأوضح أن وزارة الداخلية استملت البوابة التي فُتِحت أمس من قواتهم بحضور وكيل الوزارة، وهم في انتظار فتح الطريق من الطرف الآخر.