لجنة 5+5 تجتمع الاثنين القادم في غدامس

أفادت مصادر عسكرية لقناة “ليبيا الأحرار” الفضائية، بأن اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 ستجتمع في غدامس الاثنين المقبل.

وأوضح رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية 5+5 اللواء أحمد بوشحمة أنهم سيجتمعون مع ممثلي حفتر في الموعد المذكور بغرض مناقشة تفعيل بنود الاتفاق.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، عن تتويج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في جنيف اليوم، بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وكشفت رئيسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن تفاصيل الاتفاق المبرم في جنيف بين حكومة الوفاق وقوات حفتر لوقف إطلاق النار الدائم في عموم أراضي البلاد.

وأكدت ويليامز أثناء مؤتمر صحفي أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع، خلال مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 ينص على إعلان وقف إطلاق نار شامل في عموم أراضي ليبيا يدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل، وسحب الوحدات العسكرية من جبهات القتال.

وأضافت وليامز أن الاتفاق يقضي بإنشاء آلية خاصة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المفاوضين الليبيين طلبوا رفع هذا الطلب إلى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المسؤولة الأممية قوله، إن انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم.

وأشارت المبعوثة إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، لافتة إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بدمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية.

وذكرت ويليامز أن الطرفين أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.