لجنة 5+5 تختتم اجتماعها في سرت وتعتمد لائحة تنظيمية لعملها

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها الرابع، في مدينة سرت، اليوم الخميس، اعتمدت خلاله لائحة تنظيمية للعمل.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن اللجنة استحدث وفق اللائحة عدد من الوظائف العاجلة التي تساند اللجنة على القيام بمهامها.

كما اعتمدت اللجنة مكتبا للتعامل مع المحتجزين والمفقودين حيث تم تكليف اثنين من أعضائها بالإضافة إلى عضو من الترتيبات الأمنية للقيام بمهام المكتب وإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن القيام به من أعمال.

وحضر اختتام أعمال اللجنة مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورؤساء اللجان الفرعية.

ودعت اللجنة العسكرية المشتركة في بيانها الختامي، مجلس الأمن الدولي للمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما حثت اللجنة جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

هذا وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة تكثيف جهودها لتسريع تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.

وأشارت لجنة 5+5 إلى تواصلها مع السلطة التنفيذية لتذليل صعوبات فتح الطريق الساحلي.