لجنة 5+5 تستعرض التطورات السياسية والأمنية

حضر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في تونس، بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين.

وبحسب ما أفاد باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد تم خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وأثنى المبعوث الأممي على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتحليها بالمسؤولية والوحدة، وشدد على أهمية دورها في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة.