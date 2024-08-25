لجنة 5+5 تُطمئن بثبات وقف إطلاق النار

طمئنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن كل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته تواصل عملها.

وقال اللجنة في بيانها الختامي عقب اجتماعاتها في مدينة سرت، إن كل ما يُشاع على أن اللجنة العسكرية المشتركة قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة.

وأكد البيان على أن اللجنة تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.

كما أكد البيان التزام اللجنة التام بتفعيل مقرها في مدينة سرت والعمل من خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها بسرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها المكلفة بها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع حالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار، وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام، وستعلن اللجنة موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة القادمة.