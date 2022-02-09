لجنة 5+5 تعقد اجتماعها التاسع وتُناقش عدة مواضيع

عقدت اللجنة العسكرية (5+5) اليوم الأربعاء، اجتماعها التاسع، بمقرها الدائم في مدينة سرت، بحضور وفدي اللجنة عن المنطقتين الشرقية والغربية، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن اللجنة العسكرية ستناقش خلال اجتماعها المغلق عددا من المواضيع منها خطوات إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية ونزع الألغام.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة وتباحث جملة من النقاط المُدرجة بجدول أعمال اللجنة، والتي تأتي في صميم مهام أعمالها المناطة، بما في ذلك استدامة حفظ الأمن والسلام الليبي، إضافة إلى تدارس وضع الآليات الناجعة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم، وبشكل نهائي من البلاد.