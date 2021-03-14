لجنة 5+5 تعقد اجتماعها الثالث اليوم في سرت

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها الثالث، مساء اليوم الأحد، في مدينة سرت.

ووصل أعضاء اللجنة عن المنطقة الشرقية إلى سرت في وقت سابق اليوم، وفي وقت لاحق وصل أعضاء المنطقة الغربية إلى المدينة

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن جلسة اجتماعات اللجنة ستناقش ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة ومتابعته، بشأن آليات تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف السويسرية، يوم 23 أكتوبر 2020.

وسيتم خلال الاجتماع بحث وتدارس بنود الاتفاق المتعلقة بتقرير نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وبنود أخرى تم الاتفاق عليها.