لجنة 5+5 تعقد اجتماعها السابع في سرت

وصل الليلة الماضية إلى مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحضور الاجتماع السابع للجنة بمقرها الدائم بسرت.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن وفد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية ووفد البعثة الأممية، قد وصلوا برا عبر الطريق الساحلي.

وبذلك تكامل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بوصولهم إلى سرت للمشاركة في الاجتماعات اللجنة.

وبدأت في وقت لاحق اليوم السبت، أولى جلسات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة.

ووفق مصادر إعلامية، ستناقش اللجنة في جلساتها اليوم وغدا، وضع آلية لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتبادل المحتجزين بين الطرفين، وآلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعهفى جنيف السويسرية يوم 23 أكتوبر عام 2020.



اللجنة ستناقش في جلساتها اليوم وغدا وضع آلية لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتبادل المحتجزين بين الطرفين، وبعض المسائل في إطار اختصاصاتها

وأسفرت جهود اللجنة عن إعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت في 30 يوليو الماضي، وذلك بعد مضي ما يقرب من عامين على إغلاقه، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها في ليبيا يان كوبيتش، والذي اعتبر أن ذلك يُعزز الأمن والاستقرار في ليبيا ويوحّد مؤسساتها، وفق قوله.